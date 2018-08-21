Путин обсудил с королем Иордании возвращение сирийских беженцев

СЕГОДНЯ 21:26 2018-08-21T21:27:07+03:00

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского президента с иорданским монархом

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Во вторник, 21 августа, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны рассмотрели различные аспекты урегулирования обстановки в Сирии, включая возвращение в страну беженцев и временно перемещенных лиц.

"Обсуждены различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии. В этом контексте отмечено эффективное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств двух стран. Особое внимание уделено работе по обеспечению возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Путин и Абдалла II поздравили друг друга с 55-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Оба лидера выразили удовлетворение дружественным и характером взаимодействия. Российский президента поздравил короля Иордании и весь народ с главным религиозным праздником у мусльман Ид аль-Адха.