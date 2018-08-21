Украина назвала формальный повод задержания танкера «Механик Погодин»

СЕГОДНЯ 21:44 2018-08-21T21:44:49+03:00

Российское судно с 12 членами экипажа на борту было заблокировано в порту Херсона 10 августа

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Украина назвала формальный повод задержания российского танкера «Механик Погодин» в порту Херсона. Как сообщается в заявлении компании-судовладельца «В.Ф. Танкер», Киев заблокировал судно из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство танкера в 2011 году.

При этом отмечается, что судно всегда было на балансе компании «В.Ф. Танкер», которая не входит в санкционные списки Украины.

«Только она (компания, владеющая судном) может нести ответственность за все действия экипажа, риски эксплуатации судна, владеет им и распоряжается в текущей деятельности», — говорится в заявлении.

Остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» судовладелец «В.Ф. Танкер» переоформил на себя.

Напомним, российское судно «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту было заблокировано в порту Херсона 10 августа. Отмечалось, что причиной стало внесение владельца в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Позже киевские власти объявили о задержании судна в порту Херсона на три года.