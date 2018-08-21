«ВКонтакте» предоставит пользователям возможность запрашивать информацию о своих персональных данных

СЕГОДНЯ 22:04 2018-08-21T22:04:28+03:00

Речь идет о технической информации, подписках на сообщества, записях с персональной страницы, закладках, истории блокировок пользователя

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В ближайшее время социальная сеть "ВКонтакте" в скором времени предоставит своим пользователям возможность получать информацию о своих персональных данных, которые собирает компания.

"Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи", - заявили в пресс-службе соцсети.

В настоящее время "ВКонтакте" предоставляет указанную информацию только для пользователей на территории Евросоюза, где с 25 мая 2018 года действует закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Европейские пользователи могут по запросу получить информацию о подписках на сообщества, записях с персональной страницы, закладках, истории блокировок и т.д.

Дата введения новых правил для всех пользователей не уточняется, передает ТАСС.