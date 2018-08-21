Рябков: Россия ответит на новые санкции США, не ущемляя свои интересы

СЕГОДНЯ 22:20 2018-08-21T22:20:56+03:00

Замглавы МИД РФ отметил, что Вашингтон снова действует по принципу «чем хуже, тем лучше»

Изменить размер текста: A A

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на новые американские санкции, не ущемляя свои интересы. Он отметил, что Вашингтон ввел ограничительные меры, снова действуя по принципу «чем хуже, тем лучше».

«Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня», — заявил Рябков, слова которого приводятся на сайте вшнеполитического ведомства.

Замглавы МИД РФ уверен, что США не сумеют добиться укрепления санкций по Северной Корее в Совете безопасности ООН.

Напомним, ранее во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции против шести российских судов, двух россиян и четырех компаний из-за якобы нарушения ограничений в отношении КНДР, а также в связи с деятельностью в онлайн-пространстве. 9 августа российская делегация заблокировала американскую заявку в комитете Совбеза ООН на расширение санкций против КНДР.