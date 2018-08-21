2018-08-21T22:20:56+03:00
Политика

Рябков: Россия ответит на новые санкции США, не ущемляя свои интересы

Замглавы МИД РФ отметил, что Вашингтон снова действует по принципу «чем хуже, тем лучше»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на новые американские санкции, не ущемляя свои интересы. Он отметил, что Вашингтон ввел ограничительные меры, снова действуя по принципу «чем хуже, тем лучше».

«Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня», — заявил Рябков, слова которого приводятся на сайте вшнеполитического ведомства.

Замглавы МИД РФ уверен, что США не сумеют добиться укрепления санкций по Северной Корее в Совете безопасности ООН.

Напомним, ранее во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции против шести российских судов, двух россиян и четырех компаний из-за якобы нарушения ограничений в отношении КНДР, а также в связи с деятельностью в онлайн-пространстве. 9 августа российская делегация заблокировала американскую заявку в комитете Совбеза ООН на расширение санкций против КНДР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве
В Госдепе заявили, что саммит Путина и Трампа в Хельсинки не был глубоко содержательным
В Испании столкнулись пассажирский поезд и грузовик
«ВКонтакте» предоставит пользователям возможность запрашивать информацию о своих персональных данных
Украина назвала формальный повод задержания танкера «Механик Погодин»
Путин обсудил с королем Иордании возвращение сирийских беженцев
В МИД РФ назвали «охотой на ведьм» заявление Microsoft о вмешательстве в выборы в США
Украина обвинила Россию в задержании 150 судов
Власти США выделят 380 млн долларов для защиты выборов в Конгресс от хакеров
Глава МИД Германии призвал Евросоюз создать независимую от США платежную систему
Ципрас заявил об успешном завершении кредитной одиссеи ЕС для Греции
Глава МИД Сербии заявил, что Прешевскую долину не отдадут под контроль Косова
Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста"
Военный эксперт предсказал небывалый спрос на танки «Армата»
Путин наградил орденами Федора Бондарчука, Николая Фоменко, Гошу Куценко и Светлану Ходченкову
Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж "Норда" на украинских моряков
Лавров отверг возможность использования Москвой талибов* для борьбы с ИГ**
Россияне стали больше денег вкладывать в строительство и ремонт
Ученые объяснили, почему на Земле установилась дождливая и жаркая погода
Американские власти заблокировали активы РФ в США на сотни миллионов долларов