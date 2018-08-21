Представитель Вексельберга опроверг заморозку счета бизнесмена на Кипре

СЕГОДНЯ 23:12 2018-08-21T23:12:47+03:00

Отмечается, что у предпринимателя нет и не было личных счетов на этом острове

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Представитель бизнесмена Виктора Вексельберга опроверг информацию о том, что его банковские счета на Кипре были заморожены.

Ранее замглавы Минфина США Сигал Манделкер сообщила о заморозке банковских счетов российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре. Как отмечается в докладе, подготовленном к слушаниям с участием Манделкер в банковском комитете Сената, счета были заморожены после того, как американский минфин внес этих предпринимателей в санкционный список. По ее словам, счета заморозили 6 апреля.

«У господина Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре. Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось»,— заявил официальный представитель подконтрольной Вексельбергу группы компаний «Ренова» Андрей Шторх, передает РБК.