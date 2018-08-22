«Мы давно готовились»: Глава Минпромторга рассказал, как Россия нивелирует новые санкции США

СЕГОДНЯ 02:38 2018-08-22T02:49:04+03:00

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Минпромторг давно готовился к очередной порции антироссийских санкций США и нашел способ, как нивелировать действия Вашингтона, рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Министр промышленности и торговли отметил, что запрет на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих из Штатов, «безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, но не критично».

«На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал», - пояснил он в интервью «Российской газете».

По словам Дениса Мантурова, «полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку».

«По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие — импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», - уточнил министр.

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа. А потом в госдепе заявили, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой и надеется, что в этом помогут такие «надежные» рычаги давления, как очередные экономические ограничения.

Кроме того, ранее во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции против шести российских судов, двух россиян и четырех компаний якобы из-за предполагаемых нарушения ограничений в отношении КНДР, а также в связи с деятельностью в онлайн-пространстве.