2018-08-22T05:01:05+03:00
Политика

Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в освобождении моряков судна «Норд»

Уполномоченный по правам человека в России надеется, что ситуацию с танкером «Механик Погодин» удастся решить быстрее, чем с «Нордом»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинские пограничники задержали рыбачившее в нейтральных водах Азовского моря крымское судно «Норд» еще 26 мартаУкраинские пограничники задержали рыбачившее в нейтральных водах Азовского моря крымское судно «Норд» еще 26 мартаФото: Александр ГЛУЗ
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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь в освобождении моряков судна «Норд».

«Я обратилась к Людмиле Денисовой с просьбой получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками с судна «Норд», - сказала российский омбудсмен на пресс-конференции в Москве.

Она также выразила надежду, что ситуацию с задержанным в Херсоне экипажем российского танкера «Механик Погодин» удастся решить быстрее, чем с крымским сейнером. По ее мнению, есть все основания на это надеяться.

«Сегодня ведутся переговоры между Министерствами иностранных дел России и Украины, мы ведем переговоры с Денисовой, ведут переговоры пограничники и другие компетентные органы», - приводит слова Москальковой ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский омбудсмен предложила президенту страны Петру Порошенко обменять членов экипажа российского судна «Норд» на задержанных в Крыму за контрабанду моряков из Украины. Татьяна Москалькова сказала, что с российской стороны для этого никаких препятствий нет: украинцы уже дали показания и свою функцию свидетелей выполнили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», рыбачившее в нейтральных водах Азовского моря, еще 26 марта. Арестованы также были и все 10 членов экипажа сейнера – жители Керчи с российскими паспортами.

А 12 моряков с судна «Механик Погодин» томятся в херсонском порту с 10 августа. Украинские власти заявили, что танкер там останется на три года.

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