2018-08-22T07:11:22+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 22 августа 2018 года: температура воздуха составит +20 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 22 августа 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дождей в эту среду не ожидаетсяДождей в эту среду не ожидаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 22 августа 2018 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается, однако этот день можно считать самым холодным на неделе.

В светлое время суток столбики термометров будут находится на уровне 18..20 градусов тепла, а в ночные часы опустятся до 7..9 градусов.

Ветер при этом разовьет скорость в 5-10 м/c. Направление потоков окажется северо-западным. Отдельные порывы могут достигать 12-17 м/c, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Что касается атмосферного давления, то, по данным синоптиков, в эту среду оно составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что тепло вернется в российскую столицу уже в пятницу, и температура воздуха достигнет отметки в 25..26 градусов.

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