Facebook удалил более 650 страниц, "связанных с Россией и Ираном"

СЕГОДНЯ 07:44 2018-08-22T07:45:20+03:00

Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram Фото: REUTERS

Часть этих аккаунтов и групп были посвящены происходящему в Сирии и на Украине

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Социальная сеть Facebook провела очередную "чистку" и в этот раз удалила 652 аккаунта и группы, которые показались ей подозрительными. В компании подчеркнули, что часть этих страниц "могла быть связана с источниками, ранее идентифицированными властями США в качестве служб российской разведки".

"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов, созданных для скоординированного поведения в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности зародилась в Иране, а часть - в России", - говорится в официальном блоге соцсети.

В этом же заявлении уточняется, что специалистам так и не удалось найти доказательств какой-либо связи или координации между страницами, что противоречит сказанному ранее.

Отмечается, что часть этих аккаунтов уже удалялась за кибератаки перед президентскими выборами в США 2016 года. Содержание же других страниц было посвящено ситуации в Сирии и на Украине.

В Facebook подчеркнули, что поделились полученной информацией с правительствами Соединенных Штатов и Великобритании.

Напомним, что ранее в начале августа эта соцсеть уже удаляла "фейковые" учетные записи, которые якобы оказывали политическое влияние на пользователей. Тогда Госдеп похвалил руководство компании и бездоказательно обвинил в создании этих аккаунтов Россию, передает сайт kp.ru.