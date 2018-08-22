2018-08-22T07:45:20+03:00
Политика

Facebook удалил более 650 страниц, "связанных с Россией и Ираном"

Часть этих аккаунтов и групп были посвящены происходящему в Сирии и на Украине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе InstagramКомпания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе InstagramФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Социальная сеть Facebook провела очередную "чистку" и в этот раз удалила 652 аккаунта и группы, которые показались ей подозрительными. В компании подчеркнули, что часть этих страниц "могла быть связана с источниками, ранее идентифицированными властями США в качестве служб российской разведки".

"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов, созданных для скоординированного поведения в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности зародилась в Иране, а часть - в России", - говорится в официальном блоге соцсети.

В этом же заявлении уточняется, что специалистам так и не удалось найти доказательств какой-либо связи или координации между страницами, что противоречит сказанному ранее.

Отмечается, что часть этих аккаунтов уже удалялась за кибератаки перед президентскими выборами в США 2016 года. Содержание же других страниц было посвящено ситуации в Сирии и на Украине.

В Facebook подчеркнули, что поделились полученной информацией с правительствами Соединенных Штатов и Великобритании.

Напомним, что ранее в начале августа эта соцсеть уже удаляла "фейковые" учетные записи, которые якобы оказывали политическое влияние на пользователей. Тогда Госдеп похвалил руководство компании и бездоказательно обвинил в создании этих аккаунтов Россию, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школы готовятся к началу учебного года под контролем Роспотребнадзора
Названы регионы, где хуже всего идет программа капремонта
Россия приступила к разработке нового противолодочного оружия
Военные разработки могут применить для чищения питьевой воды
США попросили Россию освободить осужденного за терроризм Сенцова
В Раде объяснили, почему украинскую экономику ждет крах без торговли с РФ
США могут ввести новые санкции против России после выборов в конгресс
Самолет с рэпером Post Malone совершил экстренную посадку в Нью-Йорке
Погода в Москве на 22 августа 2018 года: температура воздуха составит +20 градусов
Экс-адвокат Трампа добровольно явился в ФБР, где его взяли под стражу
«Было бы желание, а повод найдётся»: В России прокомментировали новые санкции США
В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0
«Борьба за электорат»: Эксперты назвали причину новых санкций США против России
Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в освобождении моряков судна «Норд»
Экс-адвокат Трампа на суде заявил, что в его преступлениях виноват президент США
Умерла звезда Бродвея 1960-х годов – американская актриса Барбара Харрис
«Мы давно готовились»: Глава Минпромторга рассказал, как Россия нивелирует новые санкции США
Латвия и Эстония договорились вместе требовать от России денег за «советскую оккупацию»
Мексиканцам разрешили заниматься сексом в публичных местах
Умер Робби Злобный из «Лентяево» – актер Стефан Карл Стефанссон
Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным по восьми пунктам обвинения
Суд обязал Генпрокуратуру Украины расследовать госизмену Порошенко
Разведка США сообщила, что в Баренцево море упала ракета с ядерным двигателем
Оскароносный Дэнни Бойл не будет режиссировать фильм «Бонд 25»
Представитель Вексельберга опроверг заморозку счета бизнесмена на Кипре
Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве