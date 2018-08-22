2018-08-22T08:14:54+03:00
Политика

США попросили Россию освободить осужденного за терроризм Сенцова

В Вашингтоне обеспокоены состоянием здоровья объявившего голодовку украинского режиссера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАССРежиссер Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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США попросили российские власти рассмотреть возможность освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание по обвинению в терроризме. С соответствующим заявлением выступила глава пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она напомнила, что Сенцов голодает на протяжении уже 100 дней, а его смерть может спровоцирвоать призывы к привлечению виновных в этом к ответственности.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ухудшением его здоровья, и мы вновь требуем, чтобы Россия немедленно освободила его и всех украинских граждан, незаконно находящихся в заключении в России и на Крымском полуострове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Напомним, что Олег Сенцов был признан виновным в организации терактов на территории Крыма и приговорен к 20 годам лишения свободы. По данным следствия, группа во главе с режиссером должна была установить взрывное устройство у мемориала Вечного огня в Симферополе. Бомбу планировали активизировать в момент торжественного возложения цветов. И это лишь один из эпизодов.

14 мая 2018 года отбывающий наказание в тюрьме режиссер объявил голодовку, условием для ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории нашей страны, передает сайт kp.ru.

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