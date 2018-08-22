2018-08-22T08:23:58+03:00
Общество

Военные разработки могут применить для чищения питьевой воды

У Минобороны есть единственная в своем роде выскоотехнологичная установка – специальный комплекс МККВ-100, который способен очищать воду даже от химических загрязнений
Ася РОМАНЧУК
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Питьевую воду в России будут очищать с помощью военных разработокПитьевую воду в России будут очищать с помощью военных разработокФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Питьевую воду в России могут очищать с помощью уникальных военных разработок. Такое предложение прописано в нацпроекте «Экология».

Планируется, что к 2024 году системы водоснабжения в регионах должны быть модернизированы. Чтобы вода была безопасной и без различный примесей, предлагается применять разработки различных НИИ и производственных предприятий, которые занимаются разработкой и производством военной и специальной техники. Сейчас их продукция идет на обеспечение военных и на экспорт.

В Минобороны поделились, что сейчас используют высокотехнологичную установку- специальный комплекс МККВ-1000. Он способен очищать даже воду, в которую попали химические соединения.

Несмотря на уникальность оборудования, оно компактной и помещается в одном «КамАЗе». Процессы очистки и обеззараживания воды проводятся с помощью нанотехнологий и специальных мембран. Вместе с ультра- и микрофильтрацией применяется обеззараживание с помощью ультрафиолетового облучения. Станция способна очищать свыше восьми кубометров воды в час. А за счет мембранной технологии можно обойтись без реагентов и в 5–10 раз повысить ресурс работы фильтрационных аппаратов.

В рабочей версии паспорта проекта, который уже отправлен в регионы, ответственным за исполнение этой и других задач в рамках проекта «Питьевая вода» назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сообщает газета «Известия».

В конечном счете люди должны быть обеспечены чистой питьевой водой в 99% случаев, сейчас этот показатель на отметке 91%.

На систему реконструкции водоснабжения придется найти 450 млрд рублей из федерального бюджета и 100 млрд из региональных.

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