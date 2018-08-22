2018-08-22T08:51:34+03:00
Недвижимость

Названы регионы, где хуже всего идет программа капремонта

По данным ОНФ, хуже всего дела обстоят в Кабардино-Балкарии, Туве, Ингушетии, на Чукотке и Алтае
Ася РОМАНЧУК
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В ОНФ назвали регионы, где хуже всего ведется капремонтВ ОНФ назвали регионы, где хуже всего ведется капремонтФото: Евгения ГУСЕВА
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) проверил, как в регионах работает программа капремонта.

Общественники пришли к выводу, что власти стали лучше распоряжаться деньгами, выделенными на эти цели. Средства, собранные с жильцов, тратятся по назначению.

Лучше всего дела обстоят в Курской, Свердловской и Липецкой областях. Середина рейтинга досталась Москве, Белгороду, тульской и Калининградской областям, а в аутсайдерах значатся Алтай, Ингушетия, Тува, Кабардино-Балкария и Чукотка. Последнему региону было начислено всего 16 баллов, для сравнения, лидер рейтинга получил 313 баллов.

В ОНФ объяснили, что анализировали уровень реализации 30-летних программ, выполнение планов работ, собираемость взносов и эффективность использования этих средств региональными операторами — на основании этих данных регионам присваивалось определенное число баллов.

В целом программа стала продвигаться лучше. С каждым годом растет объем проведенных ремонтных работ. А средства, приходящие на счет операторов капремонта, используются эффективнее. Сейчас этот процент достигает 49, а год назад был на отметке в 33%.

- Внимание общественников к качеству исполнения регпрограмм капремонта — это дополнительная мотивация регионов к более качественному выполнению работ, — пояснили «Известиям» в Минстрое.

Сайт kp.ru писал о программах капремонта: как проконтролировать подрядчика, убедиться, что деньги используются по назначению и какие работы должны быть проведены в аварийном доме.

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