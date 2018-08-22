2018-08-22T08:56:59+03:00
Общество

Школы готовятся к началу учебного года под контролем Роспотребнадзора

За время проверки образовательных учреждений было выявлено множество нарушений на сумму более 195 млн рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 90% мероприятий по подготовке к началу учебного года уже реализованыОколо 90% мероприятий по подготовке к началу учебного года уже реализованыФото: Иван ВИСЛОВ
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На фоне приближения начала нового учебного года Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений на территории всей страны.

К настоящему моменту проверка проведена в почти 90% всех школ. Речь идет, в частности, о замерах уровней освещенности и исследовании проб питьевой воды. По их результатам было вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении штрафов на общую сумму более 195 млн. рублей. Еще более 3 тысяч дел о привлечении к административной ответственности были направлены в суд. На данный момент удовлетворены 85% из них.

Кроме того, до начала учебного года надзорным ведомством было выдано более 16 тысяч предписаний, подразумевающих проведение 54 тысяч мероприятий, которые касаются ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретения учебной мебели, оборудования, благоустройства территорий, и т.д. Уже сейчас реализовано 90% данной программы.

Также в региональных управлениях Роспотребнадзора вновь заработала ежегодная "горячая линия" для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров.

"Такая практика показала свою эффективность в прошлом году, когда в период консультирования родителей поступило около 9 тысяч обращений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее kp.ru публиковал рекомендации по выбору школьной формы. Эксперты рассказали, сколько должна стоить качественная одежда для учебы и на какие детали необходимо обращать внимание при ее выборе.

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