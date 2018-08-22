Болтон рассказал о рычагах давления на Россию по вопросу Сирии

СЕГОДНЯ 09:18 2018-08-22T09:19:36+03:00

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Россия полностью "увязла" в ситуации с послевоенным восстановлением Сирии, тем самым предоставив Соединенным Штатам рычаги давления по данному вопросу. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я не думаю, что они хотят вязнуть в этом. Считаю, что их бурная дипломатическая деятельность в Европе указывает на то, что они хотели бы найти кого-то другого, кто бы взял на себя расходы по восстановлению Сирии", - заявил политик.

Он подчеркнул, что сейчас американские власти пытаются добиться вывода иранских войск с территории арабской республики, и Москва, по его мнению, могла бы содействовать в этом. Между тем, сам президент России Владимир Путин на последней встрече с лидером США Дональдом Трампом говорил об обратном.

"Но он также сказал нам, что его интересы и интересы Ирана не совсем совпадают. Поэтому мы, очевидно, поговорим с ним (секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым) о том, какую роль они могут сыграть”, - цитирует Reuters Болтона.

Напомним, что в четверг, 23 августа, в Женеве состоится встреча помощника президента США и секретаря российского Совбеза. Политики планируют изучить широкий круг вопросов, по которым могут в дальнейшем могут быть проведены двусторонние обсуждения, передает сайт kp.ru.