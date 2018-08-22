В Аргентине сожгли 362 кг кокаина, обнаруженного в посольстве России

СЕГОДНЯ 09:46 2018-08-22T09:46:51+03:00

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Во вторник, 21 августа, в Аргентине был сожжен весь кокаин, обнаруженный в посольстве РФ в Буэнос-Айресе еще несколько лет назад.

Напомним, что шокирующую находку сделал один из сотрудников дипмиссии, который сразу же сообщил о случившемся тогда еще российскому послу в республике Виктору Коронелли. В тот же день в известность были поставлены и правоохранительные органы Аргентины. Совместная операция наших стран длилась более 14 месяцев. В результате выяснилось, что все 362 кг наркотиков принадлежали сотруднику российской дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил свою командировку.

"Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - сказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич во время выступления на церемонии сожжения кокаина.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина. Фото: @gendarmeriaФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Она подчеркнула, что лишь благодаря совместным усилиям удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в латиноамериканской республике, так и в РФ, и выразила надежду на продолжение такого сотрудничества.

Ее позицию поддержал и действующий посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, который также участвовал в сожжении наркотиков, изъятых еще в самом начале операции "12 королев" и в последствии замененных на муку.

Сайт kp.ru писал о том, что по итогам расследования "кокаинового дела" были задержаны шесть человек. Троих арестовали в России, двоих в Аргентине, а еще одного в Германии. Последним оказался организатор наркокартеля Андрей Ковальчук, который был передан нашей стране в июле этого года.