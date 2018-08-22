Ростуризм начнет исключать обанкротившиеся компании из реестра туроператоров

СЕГОДНЯ 10:16 2018-08-22T10:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С сентября Федеральное агентство по туризму получит право исключать из реетра туроператоров сведения о компаниях. Это поможет ускорить механизм страховых выплат пострадавшим клиентам туристических фирм. Об этом рассказал глава ведомства Олег Сафонов.

«С 3 сентября 2018 года вступает в силу новая норма законодательства, которая позволит исключать из Единого федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, фактически прекративших свою деятельность», - цитирует слова главы Ростуризма «Российская газета».

Сафонов добавил, что работа над этой поправкой велась порядка двух с половиной лет, после того, как была выявлен «пробел» в законодательстве, которым могли воспользоваться недобросовестные участники рынка. Дело в том, что сейчас у таких компаний есть возможность затягивать решение вопроса с выплатами компенсаций туристам, чьи путевки были аннулированы по вине турфирмы.