В Нидерландах автомобиль протаранил здание горсовета
В ночь на среду, 22 августа, неизвестный мужчина, будучи за рулем автомобиля, врезался в здание совета небольшого голландского городка Беммель, расположенного на границе с Германией.
Инцидент произошел около 2:00 по местному времени (1:00 по мск). В момент столкновения в автомобиле находились несколько баллонов с газом. Один из них от удара взорвался, в результате чего возник пожар.
Сама машина почти полностью сгорела, здание совета также серьезно пострадало. Находящийся за рулем мужчина погиб. О других пострадавших не сообщается. Местные правоохранители считают маловероятной версию несчастного случая.
Между тем, личность погибшего уже установлена, однако она не раскрывается в рамках следствия, передает телеканал NRK.
Напомним, что этой ночью еще один взрыв прогремел в портовом греческом городе Пирей. Неизвестный мужчина оставил бомбу около входа в здание местной адвокатской конторы, передает сайт kp.ru.