В Нидерландах автомобиль протаранил здание горсовета

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-22T10:21:06+03:00

В момент аварии в салоне машины находились газовые баллоны, один из которых взорвался

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В ночь на среду, 22 августа, неизвестный мужчина, будучи за рулем автомобиля, врезался в здание совета небольшого голландского городка Беммель, расположенного на границе с Германией.

Инцидент произошел около 2:00 по местному времени (1:00 по мск). В момент столкновения в автомобиле находились несколько баллонов с газом. Один из них от удара взорвался, в результате чего возник пожар.

Сама машина почти полностью сгорела, здание совета также серьезно пострадало. Находящийся за рулем мужчина погиб. О других пострадавших не сообщается. Местные правоохранители считают маловероятной версию несчастного случая.

Между тем, личность погибшего уже установлена, однако она не раскрывается в рамках следствия, передает телеканал NRK.

Напомним, что этой ночью еще один взрыв прогремел в портовом греческом городе Пирей. Неизвестный мужчина оставил бомбу около входа в здание местной адвокатской конторы, передает сайт kp.ru.