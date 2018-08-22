2018-08-22T10:44:09+03:00
Политика

Москва и Вашингтон обсуждают новые поставки пистолетов "Оса" в США

Это нелетальное оружие производится одним из предприятий российского концерна "Техмаш"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский пистолет "Оса"Российский пистолет "Оса"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Россия и США обсуждают возможность подписания нового контракта на осуществление поставок пистолетов "Оса" в американские силовые структуры. Об этом рассказал директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Стоит отметить, что снабжение полиции штата Аризона этими пистолетами в конце 2016 года стало первым случаем в новейшей истории, когда американцы официально закупили российское нелетальное оружие для своих структур.

"В настоящее время поставки по ранее заключенным контрактам выполнены. Новые контракты до настоящего времени не заключены. Ведется проработка вопроса о дальнейшем сотрудничестве", — цитирует РИА Новости Абрамова.

Ранее американский шериф Пол Бабью признался, что российские разработки позволяют его коллегам меньше убивать и чаще просто задерживать преступников, передает Los Angeles Times.

Так, например, в конце прошлого года один из полицейских города Шарлотт в Северной Каролине застрелил 29-летнего мужчину, который вышел к нему с поднятыми руками. Парень сам позвонил правоохранителям и сообщил, что хочет отдать им незаряженный пистолет. Тогда эта история вызвала широкий резонанс и непонимание со стороны общественности, передает сайт kp.ru.

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