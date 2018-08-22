Двухсотметровый небоскреб накренился после землетрясения в Венесуэле

СЕГОДНЯ 11:19 2018-08-22T11:20:20+03:00

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Недостроенный 45-этажный небоскреб в венесуэльском Каракасе, известный как "башня Давида", сильно накренился после мощного землетрясения. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

Строительство небоскреба, высота которого составляет примерно 190 метров, было заморожено еще в 1994 году. Долгое время в заброшенном здании жили бедняки, а потому его стали называть "вертикальными трущобами". Однако три года назад всех обитателей высотки выселили, и она снова пустовала.

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Последние пять этажей бывшего финансового центра Confinanzas (башня Давида), который находится незанятым в течение последних трех лет, отклонились на 25 градусов. Проводится оценка ущерба, делаются прогнозы", - написал глава ведомства в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что вечером во вторник, 21 августа, в столице Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой примерно 6,3-7 баллов (по оценкам нескольких геологических служб). Местные жители спешно покинули свои дома. О погибших и пострадавших пока не сообщается, передает сайт kp.ru.