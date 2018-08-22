При пожаре в высотке в Мумбаи погибли 4 человека, еще 16 пострадали
Сильный пожар в среду, 22 августа, вспыхнул в многоэтажном жилом комплексе Crystal Tower в индийском городе Мумбаи. На данный момент известно о четырех погибших и 16 пострадавших. Также, по меньшей мере, 10 человек все еще остаются в горящем здании.
Отмечается, что пламя охватило верхние этажи здания. Жертвами пожара уже стали трое мужчин и одна пожилая женщина. Сейчас на месте инцидент работают 14 пожарных расчетов. Продолжается спасательная операция, заключающаяся в эвакуации людей.
"Область возле лифта 12-го этажа считается наиболее пострадавшей. Возгорание в электропроводке в районе воздуховодов спровоцировало распространение дыма и жара по всему этажу, из-за чего люди на верхних уровнях оказались в ловушке", - цитирует NewsNation сотрудника местной пожарном службы.
В настоящий момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений ответственному за безопасность высотки должностному лицу.
Сайт kp.ru писал о том, что в эту среду еще один небоскреб попал в центр внимания после землетрясения в Венесуэле. Последние пять этажей так называемой "башни Давида" наклонились на 25 градусов. К счастью, людей в момент инцидента в здании не было. Последних жильцов заброшенной высотки выселили еще три года назад, с тех пор она пустовала.