2018-08-22T11:57:15+03:00
Спорт

Шарапова попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов

Россиянка расположилась на пятой строчке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Шарапова стала пятой в рейтинге высокооплачиваемых спортсменокШарапова стала пятой в рейтинге высокооплачиваемых спортсменокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным издания Forbs, в 2018 году девушке удалось заработать десять с половиной миллионов долларов. С этим показателем спортсменка оказалась на пятой строчке престижного рейтинга.

Отмечается, что один миллион долларов Мария заработала благодаря участию в теннисных турнирах. А вот доход в размере более девяти миллионов долларов ей принесли различные рекламные контракты. Спортсменка согласилась сотрудничать с такими брендами как Nike, Head, Porsche и Evian. Кроме того Шарапова получает доход от собственной марки сладостей — Sugarpova. Магазины этой компании представлены в 22 странах мира, пишет сайт телеканала «Звезда».

Первую же строчку списка самых богатых возглавила соперница Шараповой по корту — Серена Уильямс. Доход теннисистки составил 18,1 миллион долларов. Второй стала Каролина Возняцки ($13 млн), третье и четвертое места также достались теннисисткам Слоан Стивенс ($11,2 млн) и Гарбинье Мугурусе ($11 млн), пишет газета «Известия».

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