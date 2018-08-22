Шарапова попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-22T11:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным издания Forbs, в 2018 году девушке удалось заработать десять с половиной миллионов долларов. С этим показателем спортсменка оказалась на пятой строчке престижного рейтинга.

Отмечается, что один миллион долларов Мария заработала благодаря участию в теннисных турнирах. А вот доход в размере более девяти миллионов долларов ей принесли различные рекламные контракты. Спортсменка согласилась сотрудничать с такими брендами как Nike, Head, Porsche и Evian. Кроме того Шарапова получает доход от собственной марки сладостей — Sugarpova. Магазины этой компании представлены в 22 странах мира, пишет сайт телеканала «Звезда».

Первую же строчку списка самых богатых возглавила соперница Шараповой по корту — Серена Уильямс. Доход теннисистки составил 18,1 миллион долларов. Второй стала Каролина Возняцки ($13 млн), третье и четвертое места также достались теннисисткам Слоан Стивенс ($11,2 млн) и Гарбинье Мугурусе ($11 млн), пишет газета «Известия».