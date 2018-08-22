2018-08-22T12:30:07+03:00
Политика

"Это они нам должны": Пушков о планах Эстонии и Латвии взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"

Российский сенатор подчеркнул, что подобные заявления делаются для поддержания "высокого градуса русофобии"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эстония и Латвия не получат никакой компенсации за так называемый ущерб, якобы нанесенный им в советские времена. Такое заявление сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Напомним, что накануне состоялось совместное заседание правительств Латвии и Эстонии, посвященное столетию обоих государств. Именно в ходе него министры юстиции прибалтийских стран Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсалу условились совместными усилиями взыскать с России компенсацию за "советскую оккупацию". Ради этого власти готовы обратиться за поддержкой даже в ООН.

"У Эстонии и Латвии нет ни малейшего шанса получить с России "компенсацию за советскую оккупацию". Это они нам должны - за освобождение от Гитлера и за создание промышленности, которой там никогда не было. Чисто пропагандистская тема - для поддержания высокого градуса русофобии", - прокомментировал ситуацию Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Латвии уже даже подсчитали сколько Россия им "должна". Так, речь идет о сумме в 185 млрд евро.

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