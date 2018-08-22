Курс евро перевалил за отметку в 78 рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-22T12:54:14+03:00

Последний раз такой показатель наблюдался 13 августа этого года

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Курс евро в начале торгов на Московской бирже в среду, 22 августа, превысил отметку в 78 рублей. Последний раз эта валюта достигала такого показателя 13 августа 2018 года.

Отмечается, что относительно уровня закрытия предыдущих торгов рост стоимости евро к рублю составил 0,26% - до 78,06 рубля. Доллар также продолжил расти и поднялся на 0,24% - до 67,44 рубля.

Индекс Мосбиржи при этом увеличился на 0,15%. Согласно данным сайта холдинга, на настоящий момент он составляет 2296,37 пункта. Индекс РТС также поднялся на 0,3% - до 1075,33 пункта.

Подорожала и нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года. Стоимость одного фьючерса в ходе торгов на бирже ICE увеличилась на 0,67%, остановившись на показателе в 73,12 долларов за баррель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 8 августа евро торговалась по 75 рублей за одну единицу.