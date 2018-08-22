Глава МК и его супруга намерены делить имущество через суд

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-22T13:07:43+03:00

Евгения Ефимова также требует выселить Павла Гусева из квартиры в Москве

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Евгения Ефимова - жена главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева - намерена делить совместно нажитое с супругом имущество через суд. Об этом рассказал пресс-секретарь столичного Пресненского суда Алексей Черников.

"В суде зарегистрирован иск Ефимовой Евгении к Гусеву Павлу о разделе совместно нажитого имущества. Заседание назначено на 23 августа, оно пройдет в закрытом режиме", - сообщил представитель госоргана.

Стоит отметить, что общая стоимость всего имущества оценивается примерно в 27 млрд рублей. Речь идет о недвижимости, в том числе нескольких квартирах, жилых и нежилых помещениях, земельных участках в Москве и Подмосковье, а также акциях и долях в компаниях.

Кроме того, по данным ТАСС, Евгения Ефимова требует выселить своего мужа из квартиры на Малом Козихинском переулке и взыскать денежную компенсацию за пользование совместным имуществом.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас разделом имущества занимаются также известные российские юмористы - Елена Степаненко и Евгений Петросян.