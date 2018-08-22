"Убивает водой": Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-22T14:06:36+03:00

Основатель компании Tesla признался, что эта соцсеть не очень-то ему и нравилась

Изменить размер текста: A A

Основатель и глава высокотехнологичной компании Tesla, американский инженер Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Instagram из-за неприязни к самой социальной сети. Об этом он рассказал, комментирую пост пользователя в Twitter.

Один из подписчиков предпринимателя решил предположить, что тот покинул соцсеть, чтобы сосредоточиться на работе в компании. На это Маск ответил, что Instagram ему просто "не нравился".

"Instagram вызывает жажду, но при этом убивает водой", — добавил глава Tesla.

Напомним, что накануне аккаунт 47-летнего миллиардера в одной из самых популярных соцсетей оказался недоступен. Между тем, число его подписчиков перевалило за 8 млн человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Илон Маск живет по бешенному графику. Так, его рабочая неделя составляет в среднем 120 часов, то есть более 17 часов в сутки, а на отдых и сон уходит не более 7 часов. Более того. последний отпуск миллиардера сроком больше семи дней был аж в 2001 году. Тогда предприниматель лечил малярию в больнице.