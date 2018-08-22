Россия будет отказываться от доллара при расчетах за оружейные сделки

СЕГОДНЯ 14:07 2018-08-22T14:08:13+03:00

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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что при сделках с оружием Россия не будет использовать расчеты в долларах.

"Ищем новые пути оплаты. Это, в том числе, использование национальных валют. Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности, для использования в расчетах в ВТС весьма ненадежна, если не сказать больше", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в современном мире приходится приспосабливаться к изменяющимся условиям, в том числе к действию санкций.

" Не мы эту историю начали, будем приспосабливаться . Мы убеждаемся все-таки, что наши партнеры в основе своей прагматичны. Конечно, они находятся под огромным прессингом, и им тоже тяжело ", - добавил руководитель службы.

Ранее на форуме "Армия-2018" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Москва изучает возможность расчетов при покупке оружия у своих ключевых партнеров в национальных валютах.