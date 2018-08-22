В Совфеде прокомментировали претензии Эстонии и Латвии в «советской оккупации»

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-22T14:13:03+03:00

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам напомнил иностранным политикам, что они должны помнить о потерях, которая понесла советская армия, освобождая их от фашизма

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В Совфеде прокомментировали заявления латвийских и эстонских политиков, которые задумываются о получении компенсации от РФ за «советскую оккупацию». Сенаторы напомнили авторам подобных высказываний, что прежде, чем выставлять счета, нужно посчитать потери советских солдат, которые армия понесла, освобождая данные страны от фашизма.

- А потом — я хочу напомнить министрам юстиции Эстонии и Латвии, что их страны были в составе Российской империи задолго до образования Советского Союза. Так что при чем тут так называемая советская оккупация — непонятно», — отметил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам

Не нужно списывать со счетов вложения Советский Союз в развитие данных республик. То, что оставила Россия Литве и Эстонии после распада Союза перекроет все претензии.

- Разговаривая на эту тему политики оскорбляют память людей, которые погибли, защищая эти страны от фашизма, - цитирует ФАН слова сенатора.

Сайт kp.ru писал, что министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсал и Дзинтарс Расначс заявили, что страны готовы объединить усилия и потребовать от России, как правопреемницы Советского Союза, компенсировать вред от «советской оккупации».