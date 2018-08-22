2018-08-22T14:17:14+03:00
Наука

Ученые признали лень «главным двигателем» эволюции

Более апатичные особи живут дольше
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Лень признали движущим фактором эволюцииЛень признали движущим фактором эволюцииФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Американские ученые в ходе масштабного исследования установили, что «главным двигателем» эволюции оказалась лень. Специалисты отметили, что развитие видов животных происходило именно благодаря «ленивым» или неторопливым особям.

«Мы сравнили скорость метаболизма современных моллюсков и их вымерших родичей. Оказалось, что вымершие беспозвоночные в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем те виды, которые существуют сегодня», — отмечают специалисты.

Таким образом оказалось, что «активный образ жизни» негативно сказывался на продолжительности жизни моллюсков. А вот обладатели медленного метаболизма жили значительно дольше и передавали эту свою особенность по наследству.

Благодаря этому наблюдению специалисты пришли к выводу, что эволюция способствует выживанию более медлительных и апатичных видов, пишет ФАН.

Однако ученые отмечают, что для подтверждения этой теории необходимо будет проверить, соблюдается ли эта закономерность в случае и с другими представителями флоры и фауны, передает «Свободная пресса».

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