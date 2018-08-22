Гройсман назвал катастрофическим размер госдолга Украины
Нынешний размер государственного долга Украины является катастрофическим для бюджета, заявила глава правительства Владимир Гройсман. Он подверг критике деятельность предыдущих властей, которые существенно увеличили долги.
"С 2005 по 2013 года в стране не было системных изменений", - сказал Гройсман, представляя стратегию управления госдолгом на заседании кабмина в среду, 22 августа.
Он также задал вопрос, куда делись те одолженные средства в размере 50 млрд долларов.
"Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг", - добавил премьер.
По его словам, что невыплата долгов может привести к дефолту на Украине. "Поэтому нам нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые", - сказал Гройсман.
По его словам, Украине нужны 130 млрд гривен (4,6 млрд долларов) в год на обслуживание государственного долга, передает ТАСС.