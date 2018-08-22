2018-08-22T14:22:51+03:00
Политика

Гройсман назвал катастрофическим размер госдолга Украины

По словам украинского премьера, невыплата долгов угрожает стране дефолтом
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Нынешний размер государственного долга Украины является катастрофическим для бюджета, заявила глава правительства Владимир Гройсман. Он подверг критике деятельность предыдущих властей, которые существенно увеличили долги.

"С 2005 по 2013 года в стране не было системных изменений", - сказал Гройсман, представляя стратегию управления госдолгом на заседании кабмина в среду, 22 августа.

Он также задал вопрос, куда делись те одолженные средства в размере 50 млрд долларов.

"Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг", - добавил премьер.

По его словам, что невыплата долгов может привести к дефолту на Украине. "Поэтому нам нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые", - сказал Гройсман.

По его словам, Украине нужны 130 млрд гривен (4,6 млрд долларов) в год на обслуживание государственного долга, передает ТАСС.

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