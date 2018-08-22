Россия и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса для запусков "Союза-5"

СЕГОДНЯ 14:37 2018-08-22T14:37:45+03:00

Подписание соглашение о создании комплекса "Байтерек" на Байконуре состоялось в рамках форума "Армия-2018"

Изменить размер текста: A A

Россия и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур, который будет использоваться для запусков ракеты "Союз-5". Документ подписали руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и министр оборонной промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов в рамках форума "Армия-2018" .

По словам Рогозина, РФ и Казахстан урегулировали несколько сложных вопросов, связанных с передачей документации Казахстану по "Байтереку" и с подготовкой сотрудников комплекса. Он напомнил, что Астана приняла важное решение о направлении финансирования для наземной инфраструктуры, чтобы она соответствовала требованиям ракеты "Союз-5".

"Особенность ракеты в том, что первая ступень, ее наземная часть полностью вписывается в тот стартовый комплекс, который у нас существует на Байконуре, комплекс ракеты-носителя "Зенит", - добавил Рогозин, передает ТАСС.

Совместная работа России и Казахстана над проектом "Байтерек" ведется с 2004 года.