В Кремле не комментируют сообщения американских СМИ о якобы падении российской ракеты

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-22T14:50:00+03:00

Телеканал CNBC сообщил, что российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море

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В среду, 22 августа, в Кремле не стали комментировать сообщения западных СМИ о якобы падении российской ракеты с ядерным двигателем.

"В отличие от американского телеканала, я не располагаю такой информацией. Рекомендую обратиться к нашим экспертам в этой области - Министерству обороны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения американских СМИ.

Ранее американский телеканал CNBC передал информацию со ссылкой на некий доклад разведки США, что во время испытаний в ноябре прошлого года российская ракета с ядерным двигателем могла упасть в Баренцево море.

Отмечалось, что в настоящее время Москва якобы разрабатывает операцию для возвращения ракеты с участием трех судов. Дата начала операции не уточнялась.