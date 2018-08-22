Мантуров: Минпромторг РФ рассматривает переход на расчеты в нацвалютах как ответ на новые санкции США

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-22T15:01:06+03:00

По словам министра промышленности и торговли, расширение санкций может негативно отразиться на поставках российских производителей в другие страны

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Министерство промышленности и торговли РФ изучает возможность перехода на расчеты в национальных валютах, заявил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, это может быть ответом на новые антироссийские санкции Соединенных Штатов.

"Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что новые американские санкции могут негативно повлиять на поставки российских производителей в другие страны.

"Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран", - добавил министр.

Напомним, 2 августа сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, ужесточающий санкции в отношении России. Так, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России" и другие ограничительные меры.