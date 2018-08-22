2018-08-22T15:01:17+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом основные раздражители между Россией и США

Обмен мнениями состоялся на фоне предстоящей встречи представителей двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совещание Совбеза во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: сайт КремляСовещание Совбеза во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: сайт Кремля
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе обсуждения были затронуты основные раздражители отношений между Москвой и Вашингтоном, а также состояние этих связей в целом.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обмен мнениями состоялся в связи предстоящей встречей секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, что их переговоры пройдут уже в этот четверг, 23 августа, в Женеве. Сайт kp.ru писал о том, что политики планируют изучить широкий круг вопросов и распланировать обсуждения по ним.

"Продолжается деградация двусторонних отношений [РФ и США], нужно нащупывать какие-то точки для взаимодействия, а также понять, имеются ли такие точки и есть ли на это желание у наших визави", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он подчеркнул, что в ходе совещания поднимались также актуальные вопросы социально-экономической повестки дня, затрагивалась сирийская ситуация.

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