2018-08-22T15:11:40+03:00
Наука

Ученые усмотрели признаки надвигающейся глобальной катастрофы

Исследования показывают, что впервые за долгое время у берегов Гренландии резко начали таять ледники
Ася РОМАНЧУК
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У берегов Гренландии зафиксировано активное таяние ледниковУ берегов Гренландии зафиксировано активное таяние ледниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые предсказывают Земле глобальную катастрофу. В пользу этой версии говорит резкое таяние ледников у берегов Гренландии. Такие масштабы, как происходят сейчас, зафиксированы впервые за всю историю наблюдений.

Эксперты считают это явным признаком надвигающейся глобальной проблемы, которая может разрешиться самым неприятным образом.

Море у берегов Гренландии освободилось ото льда, подчеркивают исследователи. Многолетнего льда в Арктике почти не осталось.

Сведения, которые приходят со спутников, не обнадеживают: лед в Арктике стал хрупким и мобильным. Недавно ветер отнес ледник от северного побережья Гренландии.

Ожидалось, что толщина ледников – это залог их сохранности. В некоторых метрах она достигает 20 метров. Но покров постепенно истончается и, по подсчетам исследователей, в некоторых местах уже уменьшился на 40%.

Пагубное влияние оказывает повышенная среднесуточная температура, не свойственная для августа, пишет «Дни.ру» со ссылкой на Science Alert.

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