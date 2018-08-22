Песков прокомментировал заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию"

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-22T15:15:26+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых сообщили в Эстонии и Латвии.

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — сказал Песков журналистам в среду, 22 августа.

Он также напомнил о вкладе, который СССР в свое время внес в развитие Эстонии и Латвии. Представитель Кремля призвал не забывать об этом.

Напомним, ранее о своих планах добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Заявили главы Минюстов Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс. Они сообщили друг другу план действий по этому вопросу, в том числе и на уровне Организации Объединенных Наций.