Песков прокомментировал заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых сообщили в Эстонии и Латвии.
"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — сказал Песков журналистам в среду, 22 августа.
Он также напомнил о вкладе, который СССР в свое время внес в развитие Эстонии и Латвии. Представитель Кремля призвал не забывать об этом.
Напомним, ранее о своих планах добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Заявили главы Минюстов Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс. Они сообщили друг другу план действий по этому вопросу, в том числе и на уровне Организации Объединенных Наций.