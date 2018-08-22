Песков назвал некорректными слова Болтона о том, что РФ "завязла" в Сирии

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-22T15:15:30+03:00

Россия действительно играет большую роль в восстановлении мира в арабской республике, но не так, как описали это американцы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал недавние заявление помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия "завязла" в Сирии.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению советника, сейчас Москва занята лишь поиском стран и организаций, готовых взять на себя расходы по послевоенному восстановлению арабской республики.

"Утверждать, что Россия где-то завязла, - некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона: давайте не будем забывать о том, что военные американские также находятся на сирийской земле. Это надо принимать во внимание, как минимум", - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что наша страна действительно играет очень активную и значимую роль в спасении Сирии от международного терроризма и достижении политико-дипломатического урегулирования конфликта. Кроме того, Россия способствует возвращению беженцев в свои дома и началу процесса восстановления разрушенной страны, передает "Интерфакс".