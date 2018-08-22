2018-08-22T15:57:26+03:00
Политика

Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым

Глава ведомства попытался удержать девушку, когда эфир прервали [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел во время форума «Армия-2018»Инцидент произошел во время форума «Армия-2018»Фото: скрин с видео
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Корреспондент телеканала "Россия 24" Дарья Козлова упала в обморок во время прямого эфира. Инцидент произошел на полях подмосковного форума "Армия-2018" в среду, 22 августа.

Журналистка брала интервью у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. В какой-то момент ее речь сильно замедлилась, а взгляд стал расфокусированным.

Сначала окружающие не понимали, что происходит, и министр продолжал улыбаться, подбадривая девушку. Однако, когда Дарья начала терять равновесие, Мантуров тут же бросился к ней и попытался помочь удержаться на ногах. Несмотря на все это, журналистка продолжала благодарить главу ведомства за беседу.

Корреспондентка России24 упала в обморок в прямом эфире во время интервью с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Перед тем, как включение было прервано, корреспондент вновь начала терять сознание. На кадрах из эфира видно, что Мантуров опять попытался поймать интервьюера, как и стоящие неподалеку люди. Однако удалось им это или нет, неизвестно. Причины, по которым девушке неожиданно стало плохо, также не сообщались.

Сайт kp.ru писал о том, что международный форум "Армия-2018" стартовал 21 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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