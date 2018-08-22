Минобороны подвело итоги операции в Сирии

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-22T16:02:25+03:00

На сегодняшний день в стране освобождено 1411 населенных пунктов

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Министерство обороны России подвело итоги операции в Сирии. По данным ведомства, на сегодняшний день российские военные ударами авиации и крылатых ракет уничтожили более 86 тысяч боевиков на территории страны.

За все время проведения операции ВМФ РФ совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подлодок.

«15 ноября 2016 года состоялось первое в истории России боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» по наземным объектам», - приводит данные министерства сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что за два месяца летчики крейсера выполнили 420 боевых вылетов, при этом четверть из них осуществлялась в ночное время.

Добавим, что в период операции в Сирии было уничтожено 1252 объекта террористов. А также от боевиков освобождены 1411 населенных пункта. При этом порядка 96% территорий, захваченных террористами, уже вернулись под контроль правительственных войск.

В Минобороне добавили, что всего в военных действиях в Сирии приняли участие 63 тысячи российских военных.