СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-22T16:26:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова принять участие в организации Арктического саммита, с предложением о котором выступил глава Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза, готовы тоже пообсуждать это и могу сразу сказать, что мы готовы принять и участие в этой работе", - сказал Путин, открывая переговоры с Ниинистё в узком составе.

Он также поприветствовал своего финского коллегу и отметил, что недавно "имел удовольствие быть в Хельсинки", где прошел саммит президентов РФ и США.

"Хочу вас еще раз поблагодарить за гостеприимство и очень хорошую организацию работы", - добавил глава российского государства. По его словам, у Москвы и Хельсинки есть много тем, представляющих взаимный интерес.

Президент Финляндии, в свою очередь, поприветствовал Путина на русском языке, заявив, что "Сочи и солнце - это одно и то же", передает ТАСС.