СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-22T16:42:41+03:00

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На Украине допустили «восстание» нескольких регионов страны после выборов президента в следующем году. Об этом заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

«Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий, это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, не важно, в каком регионе, выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем», — сказал Тука в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, очередные выборы президента Украине состоятся в марте 2019 года, выборы в парламент запланированы на осень того же года. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал бороться с попытками дестабилизации внутри страны перед выборами.

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин отметил, что Киев может начать наступление в Донбассе перед выборами, чтобы отменить их вовсе.