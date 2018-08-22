2018-08-22T17:04:36+03:00
Политика

За время операции в Сирии ВМФ России совершил около 190 боевых походов

Об этом сообщает Минобороны в ролике о достигнутых результатах сирийской операции [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ВМФ России совершил около 190 боевых походов за время операции в СирииВМФ России совершил около 190 боевых походов за время операции в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За время антитеррористической операции на территории Сирии Военно-морской флот России выполнил около 190 боевых походов. Об этом сообщает Минобороны в ролике о достигнутых результатах сирийской операции.

«Военно-морской флот России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна», — говорится в ролике, опубликованном в аккаунте военного ведомства на видеохостинге YouTube в среду, 22 августа.

Представители Минобороны отметили, что палубные истребители тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совершили 420 боевых вылетов за два месяца. Благодаря этому было уничтожено более 1,2 тысячи объектов боевиков.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны подвело итоги операции в Сирии. По информации ведомства, боевой опыт получили более 63 тысячи военных, среди которых 434 генерала.

Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике итоги в цифрах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-президент Абхазии объявил, что подает в отставку
На Украине допустили «восстание» нескольких регионов страны после выборов
Глава Минприроды рассказал, что Россия будет перерабатывать почти 60% мусора
Путин заявил, что Россия готова принять участие в организации Арктического саммита
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о недобросовестной конкуренции
Минобороны подвело итоги операции в Сирии
Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым
Президент Финляндии поблагодарил Путина на русском языке
Песков назвал некорректными слова Болтона о том, что РФ "завязла" в Сирии
Песков прокомментировал заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию"
Ученые усмотрели признаки надвигающейся глобальной катастрофы
Путин обсудил с Совбезом основные раздражители между Россией и США
Мантуров: Минпромторг РФ рассматривает переход на расчеты в нацвалютах как ответ на новые санкции США
Евро впервые за четыре месяца перешагнул отметку в 78 рублей
В Кремле не комментируют сообщения американских СМИ о якобы падении российской ракеты
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса для запусков "Союза-5"
Гройсман назвал катастрофическим размер госдолга Украины
Ученые признали лень «главным двигателем» эволюции
В Совфеде прокомментировали претензии Эстонии и Латвии в «советской оккупации»
Россия будет отказываться от доллара при расчетах за оружейные сделки
"Убивает водой": Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram
Порошенко шокирован тем, что украинские политики поддерживают Путина
Глава МК и его супруга намерены делить имущество через суд
Ученые признали пользу от употребления алкоголя
Курс евро перевалил за отметку в 78 рублей
В Германии задержан россиянин, подозреваемый в подготовке теракта
"Это они нам должны": Пушков о планах Эстонии и Латвии взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"