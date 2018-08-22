За время операции в Сирии ВМФ России совершил около 190 боевых походов

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-22T17:04:36+03:00

ВМФ России совершил около 190 боевых походов за время операции в Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом сообщает Минобороны в ролике о достигнутых результатах сирийской операции [видео]

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За время антитеррористической операции на территории Сирии Военно-морской флот России выполнил около 190 боевых походов. Об этом сообщает Минобороны в ролике о достигнутых результатах сирийской операции.

«Военно-морской флот России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна», — говорится в ролике, опубликованном в аккаунте военного ведомства на видеохостинге YouTube в среду, 22 августа.

Представители Минобороны отметили, что палубные истребители тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совершили 420 боевых вылетов за два месяца. Благодаря этому было уничтожено более 1,2 тысячи объектов боевиков.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны подвело итоги операции в Сирии. По информации ведомства, боевой опыт получили более 63 тысячи военных, среди которых 434 генерала.