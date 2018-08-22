СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-22T17:41:06+03:00

По словам пресс-секретаря полпреда ДНР в контактной группе, перемирие вступит в силу 29 августа

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Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие к началу учебного года. По словам пресс-секретаря полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Дениса Пушилина Виктории Талакиной, перемирие вступит в силу 29 августа.

"Согласно договоренности, стороны возобновят свои обязательства в рамках нового перемирия с 00.01 (совпадает с мск) 29 августа", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что договоренность достигнута в ходе работы подгруппы по вопросам безопасности контактной группы в Минске. По словам пресс-секретаря, для эффективности перемирия стороны должны принять дополнительные меры контроля режима. Она добавила, что "несоблюдение (мер) позволяет безнаказанно совершать вооруженным формированиям Украины все новые преступления против человечности".

Талакина подчеркнула, что полпред ДНР рассчитывает, что "дети Донбасса смогут учиться в спокойной, мирной обстановке".