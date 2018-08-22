Путин: новые санкции США являются контрпродуктивными

СЕГОДНЯ 17:53 2018-08-22T17:53:37+03:00

Об этом президент РФ заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё

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Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США контрпродуктивными и бессмысленными действиями. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Что касается санкций, это действия контрпродуктивые и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщил сайт kp.ru, ранее Соединенные Штаты объявили о введении с 22 августа нового пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры коснутся запрета на поставки из США высоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров и другого сложного оборудования. В том числе для сферы переработки нефти и газа.

Кроме того, ведущие американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о новом пакете санкций, которые могут ввести через 90 дней. Это произойдет, если Россия не выполнит ряд условий.