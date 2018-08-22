«Он мне не чужой»: Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-22T18:16:34+03:00

Президент России в минувшую субботу посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Мейлингера [видео]

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На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства Владимир Путин рассказал, что объединяет его с мужем министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Путин отметил, что его визит в Австрию носил частный характер, а также поблагодарил «австрийских друзей» за приглашение на торжество.

«Хочу еще раз поздравить их с событием», — отметил российский президент.

Он также подчеркнул, что муж главы МИД Австрии, финансист Вольфганг Мейлингер,— человек ему «не чужой».

«Вновь испеченный супруг, он мне человек не чужой, бывший спортсмен, дзюдоист. Это всегда объединяет», — добавил Путин.

Напомним, в минувшую субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу 53-летней министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665428" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о своей поездке на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

Свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга МейлингераФото: REUTERS

Фото: REUTERS