Лавров призвал уйти из Сирии все иностранные силы, которые находятся там без приглашения Дамаска

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-22T18:41:04+03:00

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил о готовности обсуждать с Москвой аспекты урегулирования в Сирии, но при условии вывода иранских сил

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал уйти из Сирии все иностранные силы, которые находятся там без приглашения официальных властей этой страны. Об этом он сказал, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства", - сказал Лавров журналистам.

Напомним, ранее Болтон заявил о готовности обсуждать с российской стороной вопросы урегулирования в Сирии, но при условии вывода с территории иранских сил.

"Мы посмотрим, о чем мы и другие сможем договориться в плане урегулирования конфликта в Сирии. Однако одним предварительным условием является отвод всех иранских сил обратно в Иран", - заявил Болтон.

В четверг, 23 августа, в Женеве пройдет встреча Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.