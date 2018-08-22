Климкин вновь заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-22T18:50:42+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь заявил, что Киев находится в состоянии войны с Москвой.

"Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с РФ", — сказал Климкин журналистам, передает украинский телеканал NewsOne.

Напомним, ранее власти Украины не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутриукраинские дела. Москва отрицает эти обвинения, считая их неприемлемыми. Минобороны РФ сообщало, что не поставляет ополченцам военную технику и другую помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают обстановку в Донбассе замороженной, так как киевские власти не желают что-либо делать для урегулирования кризиса.