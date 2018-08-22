2018-08-22T19:14:15+03:00
Политика

Путин назвал полезной встречу с Трампом в Хельсинки

Первый двусторонний саммит президентов России и США прошел в столице Финляндии 16 июля
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые прошли 16 июля в Хельсинки.

"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, то я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной", - заявил Путин журналистам на пресс-конференции в Сочи в среду, 22 августа.

Он отметил, что никто из участников переговоров не ожидал, что "в двухчасовой беседе можно будет разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными".

По словам Путина, он выразил свою позицию по спорным вопросам, а президент США показал свое отношение.

"Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", - добавил российский президент.

Напомним, ранее стало известно, что Путин назвал контрпродуктивными американские санкции, "особенно в отношении такой страны, как Россия".

"Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - подчеркнул президент РФ.

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