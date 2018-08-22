Орешкин не видит причин для изъятия сверхдоходов сырьевых компаний

СЕГОДНЯ 19:27 2018-08-22T19:27:22+03:00

По словам главы Минэкономразвития, такие меры правительством не предполагались

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что изъятие дополнительных доходов сырьевых компаний не предполагалось кабмином в качестве изменения налоговой политики.

"Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято правительством, там такие меры не предполагались, поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения", - сказал Орешкин журналистам.

Напомним, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изымать дополнительные доходы у сырьевых компаний. По его мнению, эти средства можно направить на выполнение майского указа президента.

В перечень компаний, у которых предлагается изымыть сверхдоходы, попали, в частности, НЛМК, "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норникель", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Уралкалий", "Фосагро" и другие.