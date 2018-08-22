2018-08-22T20:18:26+03:00
Происшествия

В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет

На борту лайнера находились 225 человек
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В США самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с гидравлической системойВ США самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с гидравлической системойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 22 августа, экстренную посадку совершил самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, перевозивший 225 человек.

Лайнер направлялся из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Однако из-за проблем с гидравлической системой маршрут был изменен – посадка была совершена в городе Джэксонвилл во Флориде.

Как сообщает телеканал WJXT со ссылкой на представителей аэропорта, посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. По информации источников телеканала, лайнеру потребуется ремонт.

Ожидается, что пассажиров, прибывших с рейсом в Джэксонвилл, заберет другой самолет авиакомпании и доставит их к месту назначения – в Форт-Лодердейл.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 августа сотрудник авиакомпании Horizon Air угнал пассажирский самолет в международном аэропорту Сиэтл-Такома, штат Вашингтон. Механик выполнял опасные маневры, не справился с управлением и разбился.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минюст Грузии подал в ЕСПЧ иск против России
Reuters: швейцарский банк заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд долларов
Перед репетицией парада в Киеве заглох танк
Орешкин не видит причин для изъятия сверхдоходов сырьевых компаний
Путин назвал полезной встречу с Трампом в Хельсинки
Климкин вновь заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией
Лавров призвал уйти из Сирии все иностранные силы, которые находятся там без приглашения Дамаска
«Он мне не чужой»: Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии
Путин: новые санкции США являются контрпродуктивными
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие к началу учебного года
Вице-президент Абхазии объявил, что подает в отставку
За время операции в Сирии ВМФ России совершил около 190 боевых походов
На Украине допустили «восстание» нескольких регионов страны после выборов
Глава Минприроды рассказал, что Россия будет перерабатывать почти 60% мусора
Путин заявил, что Россия готова принять участие в организации Арктического саммита
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о недобросовестной конкуренции
Минобороны подвело итоги операции в Сирии
Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым