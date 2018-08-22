В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет

СЕГОДНЯ 20:18 2018-08-22T20:18:26+03:00

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В среду, 22 августа, экстренную посадку совершил самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, перевозивший 225 человек.

Лайнер направлялся из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Однако из-за проблем с гидравлической системой маршрут был изменен – посадка была совершена в городе Джэксонвилл во Флориде.

Как сообщает телеканал WJXT со ссылкой на представителей аэропорта, посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. По информации источников телеканала, лайнеру потребуется ремонт.

Ожидается, что пассажиров, прибывших с рейсом в Джэксонвилл, заберет другой самолет авиакомпании и доставит их к месту назначения – в Форт-Лодердейл.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 августа сотрудник авиакомпании Horizon Air угнал пассажирский самолет в международном аэропорту Сиэтл-Такома, штат Вашингтон. Механик выполнял опасные маневры, не справился с управлением и разбился.