2018-08-22T21:01:03+03:00
В мире

Минюст Грузии подал в ЕСПЧ иск против России

Тбилиси обвиняет Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин в республике
Екатерина БОЛГОВА
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Грузия подала иск против России в ЕСПЧГрузия подала иск против России в ЕСПЧФото: REUTERS
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Министерство юстиции Грузии сообщило о направлении иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тбилиси обвиняет Москву в оккупации территории и намеренном притеснении этнических грузин.

"Требование Грузии в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение не одной статьи Европейской конвенции (по правам человека)", - говорится в сообщении Минюста Грузии.

В поданном иске российская сторона также обвиняется в сокрытии виновных в гибели грузинского силовика Арчила Татунашвили и подтасовке результатов медицинских исследований по этому делу.

Татунашвили задержали в Южной Осетии 22 февраля 2018 года по подозрению в шпионаже. По данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, он являлся информатором грузинских спецслужб. В ходе препровождения в следственный изолятор он оказал сопротивление и получил травмы, после чего умер.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В результате пятидневной войны погибли более 1 тысячи человек.

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