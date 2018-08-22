Минюст Грузии подал в ЕСПЧ иск против России
Министерство юстиции Грузии сообщило о направлении иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тбилиси обвиняет Москву в оккупации территории и намеренном притеснении этнических грузин.
"Требование Грузии в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение не одной статьи Европейской конвенции (по правам человека)", - говорится в сообщении Минюста Грузии.
В поданном иске российская сторона также обвиняется в сокрытии виновных в гибели грузинского силовика Арчила Татунашвили и подтасовке результатов медицинских исследований по этому делу.
Татунашвили задержали в Южной Осетии 22 февраля 2018 года по подозрению в шпионаже. По данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, он являлся информатором грузинских спецслужб. В ходе препровождения в следственный изолятор он оказал сопротивление и получил травмы, после чего умер.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В результате пятидневной войны погибли более 1 тысячи человек.